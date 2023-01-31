«Хуже не будет, а лучше не станет». Мостовой — о Тедеско в сборной Бельгии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном назначении экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Тедеско не поможет сборной Бельгии. Хуже не будет, а лучше точно не станет. Кто такой Тедеско для бельгийцев? Команда провалилась на чемпионате мира: было ясно, что грядут перемены.



Тедеско ничем не рискует. Но я не понимаю, зачем он Бельгии. Неужели нет людей опытнее, старше и статуснее?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее стало известно, что экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв не возглавит бельгийскую команду, Андре Виллаш-Боаш, который ранее работал в «Зените», отказался тренировать Бельгию, а приход бывшего главного тренера «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино маловероятен.