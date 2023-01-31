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Жена Дани Алвеса подала на развод

Жена Дани Алвеса подала на развод
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Жоана Санс, супруга бразильского футболиста Дани Алвеса, решила развестись с игроком. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Telecino.

Алвес находится под арестом после того, как одна из девушек обвинила футболиста в изнасиловании. Сам Дани Алвес заявил, что всё произошло по обоюдному согласию, однако изначально он исключал любую связь с потерпевшей, так как хотел скрыть факт измены. Супруга игрока утверждает, что не сомневается в показаниях девушки. До признания игрока в интимной связи Жоана высказывалась в поддержку Дани Алвеса. Теперь она подала на развод, а также удалила все совместные фотографии в соцсетях.

Отметим, что сотрудничество с Алвесом прекратил «Пумас»: мексиканский клуб расторг контракт с футболистом сразу же после его заключения под стражу.

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Теги Футбол Дани Алвес •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: Marca

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