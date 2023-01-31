Клубы Суперлиги не могут быть наказаны УЕФА и ФИФА

Мадридский суд удовлетворил апелляцию клубов Суперлиги. Об этом сообщает журналист Бен Якобс в своём «твиттере».
Суд Мадрида удовлетворил апелляцию компании‑промоутера европейской Суперлиги A22 Sports по спору с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Как отмечается, решение суда означает, что клубы, участвовавшие в создании Суперлиги, не могут быть наказаны УЕФА и ФИФА.
Напомним, весной 2021 года 12 клубов («Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона» и «Реал» Мадрид) объявили о создании Суперлиги. Спустя 48 часов большинство клубов вышли из неё под давлением общественности, в её составе остались лишь «Барса», «Реал» и «Ювентус».
- 31 января 2023
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