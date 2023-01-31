Олег Кузьмин: при Курбане Бердыеве цифры 13 в «Рубине» вообще не было

Защитник «Рубина» в 2010–2018 годах, а сейчас тренер команды Олег Кузьмин рассказал, что при экс-наставнике команды Курбане Бердыеве в команде был под запретом 13-й номер.

«Помню, новый игрок пришёл в «Рубин» и хотел взять 13-й номер. Кажется, Лёха Медведев (выступал под №13 в «Динамо», «Сатурне», «Томи» и «Крыльях Советов». — Прим. «Чемпионата»). Ему объяснили, что такого числа в клубе вообще нет. Так было прям Бердыеве. Даже 13-я комната на базе, по-моему, отсутствует. Человеку ничего не оставалось, как взять другой номер.



Ещё женщин не брали на выезды — это правда. На моей памяти только жена Нобоа с нами куда-то летела. Но это был единичный случай. Возможно, главный и не знал об этом, так просто получилось.



Многие тренеры считают остановку автобуса и задний ход плохой приметой. Слышал, что у Овчинникова, «Бормана», водителю даже на красный свет запрещено было останавливаться. Должен был от базы до стадиона доставить команду без остановок! В «Рубине» до таких крайностей не доходило. Да там и сдавать назад особо негде было. На игры всегда ездили в тишине. Никто не болтал — все настраивались на игру, сосредоточивались. Курбан Бекиевич одним взглядом мог дать понять, если что-то не то происходит», — сказал Кузьмин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.