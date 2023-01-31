Источник: экс-игрок «Амкала» переходит в андоррскую «Санта-Колому»
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Экс-защитник «Амкала» Евгений Назаров переходит в андоррскую «Санта-Колому». Об этом сообщает телеграм-канал «Лига Медиафутбол».
Андоррский клуб тренирует Дмитрий Черышев – отец экс-игрока «Валенсии» Дениса Черышева. Назаров – воспитанник «Краснодара». В 2022 году Евгений выступал за чешский клуб «Богемианс-1905». Также футболист играл за «СКА-Хабаровск», «Теплице» из Чехии и «Урарту» из Армении.
В нынешнем сезоне чемпионата Андорры «Санта-Колома» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Команда набрала 31 очко в 15 матчах, забив 30 голов и пропустив девять.
В 2022 году «Амкал» вышел в плей-офф осеннего сезона Медиалиги, заняв четвёртое место в группе А. Клуб уступил 2DROTS в четвертьфинальном матче.
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