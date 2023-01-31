Бельерин приземлился в Лиссабоне. Игрок близок к переходу в «Спортинг»
Поделиться
Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин приземлился в Лиссабоне. Об этом сообщает в «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.
Футболист прилетел в столицу Португалии вместе со своим агентом. Игрок направляется на медицинское обследование в «Спортинг». «Барселона» уже одобрила сделку с португальским клубом.
Лиссабонцы изначально хотели взять Тарика Лампти, выступающего за «Брайтон», но не смогли позволить себе купить его, а клуб АПЛ отказался отдавать 22-летнего игрока в аренду.
27-летний Бельерин — воспитанник «Барселоны». Он покинул клуб в 2011 году и вернулся свободным агентом летом 2022-го.
В нынешнем сезоне чемпионата Португалии «Спортинг» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 32 очка в 16 матчах.
Комментарии
- 31 января 2023
-
21:00
-
20:53
-
20:51
-
20:45
-
20:39
-
20:30
-
20:26
-
20:16
-
20:04
-
20:00
-
19:52
-
19:39
-
19:38
-
19:31
-
19:24
-
19:23
-
19:21
-
19:14
-
19:12
-
19:00
-
18:50
-
18:47
-
18:45
-
18:44
-
18:41
-
18:34
-
18:20
-
18:13
-
18:13
-
18:10
-
18:02
-
17:57
-
17:49
-
17:45
-
17:39
Партнерский контент