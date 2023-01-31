Бельерин приземлился в Лиссабоне. Игрок близок к переходу в «Спортинг»

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин приземлился в Лиссабоне. Об этом сообщает в «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.

Футболист прилетел в столицу Португалии вместе со своим агентом. Игрок направляется на медицинское обследование в «Спортинг». «Барселона» уже одобрила сделку с португальским клубом.

Лиссабонцы изначально хотели взять Тарика Лампти, выступающего за «Брайтон», но не смогли позволить себе купить его, а клуб АПЛ отказался отдавать 22-летнего игрока в аренду.



27-летний Бельерин — воспитанник «Барселоны». Он покинул клуб в 2011 году и вернулся свободным агентом летом 2022-го.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии «Спортинг» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 32 очка в 16 матчах.