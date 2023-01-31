Владимир Федотов назвал спланированной акцией информацию об интересе ЦСКА к Дзюбе

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал слухи о переходе нападающего Артёма Дзюбы в стан красно-синих.

«История с Дзюбой и ЦСКА? Какая-то спланированная акция. Кто-то там говорил, что кто-то его приобретает. Мои слова? Мы же понимаем, что каждому задают вопрос — берут мнения и интервью. Получилось не то чтобы несолидно… Понятно, что что-то нужно делать и производить, а мы здесь при чём?



Предлагали ли Дзюбу в ЦСКА? Откуда же мне знать? Есть руководство и спортивный директор, которые занимаются этими предложениями», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

34-летний Дзюба находится без команды с ноября 2022 года, когда расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в «Пари Нижний Новгород».