Главный тренер ЦСКА Федотов объяснил решение отдать Гайча в аренду «Вероне»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о переходе форварда армейцев Адольфо Гайча в «Верону» на правах аренды.
«Решили отпустить Гайча в «Верону», потому что ему нужна игровая практика. Надеемся, он будет там её получать, чтобы вернуться к нам другим футболистом. Чего ему не хватало? Это внутренние дела. Он подрос и добавил. Но нужна игровая практика, чтобы стать железным игроком основы», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, арендное соглашение Гайча рассчитано до конца сезона-2022/2023 и предусматривает опцию выкупа трансфера игрока.
Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». С тех пор нападающий дважды отправлялся в другие команды на правах аренды, выступая за «Беневенто» (Италия) и «Уэску» (Испания). За ЦСКА Гайч в 30 матчах забил три гола и отдал три результативные передачи.
- 31 января 2023
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