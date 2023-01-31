Главный тренер ЦСКА Федотов объяснил решение отдать Гайча в аренду «Вероне»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о переходе форварда армейцев Адольфо Гайча в «Верону» на правах аренды.

«Решили отпустить Гайча в «Верону», потому что ему нужна игровая практика. Надеемся, он будет там её получать, чтобы вернуться к нам другим футболистом. Чего ему не хватало? Это внутренние дела. Он подрос и добавил. Но нужна игровая практика, чтобы стать железным игроком основы», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, арендное соглашение Гайча рассчитано до конца сезона-2022/2023 и предусматривает опцию выкупа трансфера игрока.

Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». С тех пор нападающий дважды отправлялся в другие команды на правах аренды, выступая за «Беневенто» (Италия) и «Уэску» (Испания). За ЦСКА Гайч в 30 матчах забил три гола и отдал три результативные передачи.