Владимир Федотов ответил на вопрос о трансферах ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о трансферах клуба в зимнее трансферное окно.
«Работа активно ведётся. Надеемся, что у нас скоро будут новые люди», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее состоялся товарищеский матч, в котором встречались ЦСКА и «Алания». Команды играли на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке (Турция). Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу красно-синих. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков в 17 матчах. В конце февраля московский клуб сыграет с «Краснодаром» в рамках плей-офф Кубка России. Первый матч состоится 23 февраля.
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