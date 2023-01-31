Владимир Федотов ответил на вопрос о трансферах ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о трансферах клуба в зимнее трансферное окно.

«Работа активно ведётся. Надеемся, что у нас скоро будут новые люди», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее состоялся товарищеский матч, в котором встречались ЦСКА и «Алания». Команды играли на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке (Турция). Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу красно-синих. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков в 17 матчах. В конце февраля московский клуб сыграет с «Краснодаром» в рамках плей-офф Кубка России. Первый матч состоится 23 февраля.