«Бекиич расхохотался». Сесар Навас рассказал забавную историю про Курбана Бердыева

Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас рассказал, как тренер Курбан Бердыев, под руководством которого длительное время тренировался испанец, отреагировал на то, что футболист без предупреждения посетил ночной клуб вместе со своим одноклубником Сердаром Азмуном.

«Бердыев — очень серьëзный человек и требует ответственности и профессионализма от футболистов. Однажды в «Ростове» он вызвал нас с Азмуном перед пятничной тренировкой. «Мне сообщили, что накануне вечером вы были в ночном клубе», — сказал он с каменным лицом. Мы с Сердаром растерянно переглянулись, не зная, что ответить, но всё же признались: «Ну да, ходили на концерт группы, которая нам нравится, но домой вернулись не слишком поздно». Думали, тренер оштрафует или начнëт упрекать.

А Бекиич вдруг расхохотался: «Да всё я знаю. Хорошая группа, отлично, что провели время вместе. Но в следующий раз возьмите с собой парней, которые недавно в команде, — Мевлю и Препелицэ», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.