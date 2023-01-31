В «Локомотиве» и «Сочи» рассматривают вариант аренды Сердара Азмуна

«Локомотив» и «Сочи» рассматривают вариант с арендой нападающего «Байера» Сердара Азмуна до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Локомотив» продолжает искать форварда в аренду, потому что у клуба нет денег на полноценный трансфер, а в «Сочи» Азмуна очень хочет видеть Курбан Бердыев», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, Азмун перешёл в леверкузенский «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний иранский футболист принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие во всех матчах Ирана на групповом этапе, но также не записал на свой счёт забитых мячей или голевых пасов.
- 31 января 2023
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