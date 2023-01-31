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Осуждённый в Швеции футболист Амаду Думбуя перешёл в «Кубань»

Осуждённый в Швеции футболист Амаду Думбуя перешёл в «Кубань»
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«Кубань» объявила о переходе 20-летнего гвинейского вингера Амаду Думбуя, находившегося в статусе свободного агента.

Амаду Думбуя является бывшим футболистом шведского «Юргордена». Гвинеец перешёл в стокгольмский клуб весной 2022 года. Он успел принять участие в 12 матчах и отметиться одним голом.

В октябре прошлого года Амаду было предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера и мелких правонарушений, связанных с запрещёнными веществами. Окружной суд признал Амаду виновным в преступлениях с наркотическими средствами, но снял обвинения в изнасиловании. 12 января 2023 года шведский клуб решил разорвать контракт с футболистом.

Приговор может быть обжалован, рассмотрение апелляции займёт до одного года. В ожидании судебного решения Амаду решил продолжить свою футбольную карьеру в краснодарском клубе. Вингер уже принял участие в первой тренировке.

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