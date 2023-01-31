«Бенфика» разрешила Фернандесу пройти медосмотр в Португалии на случай перехода в «Челси»

«Бенфика» позволила полузащитнику Энцо Фернандесу пройти медицинский осмотр в Португалии. Об этом сообщает The Athletic.

Вероятность того, что «Челси» и «Бенфика» договорятся о трансфере Фернандеса, растёт. «Бенфика» разрешила игроку пройти медосмотр в Португалии на случай заключения сделки.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» рассматривает возможность подписания Оркуна Кёкчю из «Фейеноорда» и Давиде Фраттези из «Сассуоло» на случай ухода Энцо. «Челси» хочет закрыть сделку по 22-летнему Фернандесу в зимнее трансферное окно, чтобы не столкнуться с конкуренцией за его подписание по окончании сезона. Сумма отступных за аргентинца составляет € 120 млн. Фернандес выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.