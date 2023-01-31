Михаил Кержаков: по спортивным достижениям мы с братом несравнимые величины

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об увеличении срока восстановления с возрастом, а также признался, что считает достижения брата Александра в спорте внушительнее своих.



«Практически всегда получаю удовольствие от работы. За исключением первых дней после отпуска. Если раньше в этот период болели только мышцы, то сейчас такое ощущение, что болит абсолютно всё. Начинаешь с возрастом чаще посещать процедурный кабинет для восстановления. Хотя до 30 лет вообще не знал, что это такое. Кстати, Саша закончил в 34 года.



На два года переиграть брата — достижение? В плане того, что закончу позже, чем он, — скорее, просто факт. А так, по спортивным достижениям мы абсолютно несравнимые величины. Пока не знаю, что будет дальше. Но это нормальная ситуация для меня — я к ней уже адаптировался», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».