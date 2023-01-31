«Омония» взяла в аренду Артёма Беседина
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«Омония», выступающая в чемпионате Кипра, взяла в аренду у киевского «Динамо» нападающего Артёма Беседина. Об этом сообщается на официальном сайте украинского клуба.
Киевский клуб достиг договоренности с «Омонией» об аренде 26-летнего нападающего до 30 июня 2023 года. В первой части текущего сезона Беседин сыграл 20 матчей за киевское «Динамо» во всех турнирах, а в общей сложности провёл за команду 143 матча и забил 35 голов.
В нынешнем сезоне чемпионата Кипра «Омония» располагается на пятой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 35 очков в 21 игре. На пять очков больше в активе «Ариса», за который выступает россиянин Александр Кокорин, а лидирует АЕК из Ларнаки. Клуб набрал 50 очков в сезоне.
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