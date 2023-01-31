«Урал» выкупил у «Спартака» трансфер Сунгатулина

«Спартак» и «Урал» согласовали условия полноценного перехода полузащитника Фаниля Сунгатулина. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.



«Спартак» пожелал Сунгатулину успешного продолжения карьеры. Соглашением предусмотрено, что в случае последующей продажи красно-белые получат определённый процент от суммы сделки. Кроме того, «Спартак» оставляет за собой право обратного выкупа трансфера игрока.

Ранее игрок выступал за клуб из Екатеринбурга на правах аренды. Воспитанник академии красно-белых прошёл через всю вертикаль клуба, выступал за «Спартак-2», а в мае прошлого года дебютировал за первую команду в матче РПЛ.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» находится на втором месте, а «Урал» — на десятом.