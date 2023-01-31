Азмун может перейти в «Марсель». «Байер» хочет получить € 5 млн

Нападающий «Байера» Сердар Азмун может стать футболистом «Марселя». Об этом сообщает инсайдер Даниель Лонго в своей социальной сети.

По информации источника, французская сторона предлагает € 5 млн за иранца, основным переговорам ещё предстоит состояться. Голубые хотят отказаться от трансфера Витиньи из «Браги».

Азмун перешёл в «Байер» в конце января 2022 года из санкт-петербургского «Зенита».



В текущем сезоне Азмун провел в Бундеслиге 10 матчей и не отметился результативными действиями. На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие во всех матчах Ирана на групповом этапе, но также не записал на свой счёт забитых мячей или голевых пасов.



«Байер» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. В активе коллектива из Леверкузена 24 очка.