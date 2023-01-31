Писарский: «Зенит» предлагал перейти к ним, но меня тянуло в «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что в зимнее трансферное окно он мог перейти из «Оренбурга» в «Зенит».
«Когда уходил из «Иртыша», были варианты с РПЛ, но я выбрал «Оренбург», хотя они были в Первой лиге. Меня туда тянуло. Сердце подсказывало, так можно сказать. Не прогадал, сделал правильный выбор, хотя казалось, что любой другой игрок выбрал бы РПЛ. Правильно? И сейчас такой же вариант был, что «Зенит» предлагал, но так же меня тянуло в «Крылья», — цитирует игрока «Матч ТВ».
26-летний Писарский стал игроком «Крыльев Советов» в начале января 2023 года. Первую половину сезона Владимир провёл в составе «Оренбурга». В этой команде Сычевой, который сменил фамилию на Писарский в честь своего отчима, забил 14 голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги.
- 31 января 2023
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