Аркадий Афанасьев: не представляю, на какой позиции Малком играл бы в «ПСЖ»

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Аркадий Афанасьев высказался о нападающем «Зенита» Малкоме.
«Я думаю, «Зениту» с Малкомом лучше, чем без него. Хотя чемпионат России они и без бразильца выиграют. Команда сильная по нашим меркам. Конечно, если сравнивать Малкома с Халком, то Халк выше по уровню мастерства. Малком — это уровень Данни. Он помогает, но не такой уже стержень «Зенита», какими были Халк, Витсель.
Витсель значил для «Зенита» не меньше. Он просто не так заметен. Витсель во всех клубах, в которых играл, доказывал, что он ключевой игрок. И в сборной Бельгии. А Малком был на последнем чемпионате мира в составе сборной Бразилии? Не был. Ну так о чём мы говорим? Это его уровень. Если бы в «Зените» играл Неймар — это одно дело. А таких, как Малком, в Бразилии очень много. «Зениту» он, конечно, поможет. Хорошо, что остался.
В «Барселоне» много кто был. Например, Игорь Корнеев. Но не все «засветились», как тот же Андрей Канчельскис в «Манчестер Юнайтед». Играть можно везде, важно – как. Сейчас наши играют в «Монако», «Торино». Не так, конечно, ярко. Вот Хвича Кварацхелия в «Наполи» показал себя. Если он продержится так года три-четыре, как Канчельскис в «Манчестере», это будет уровень. А Малком года два болел, когда пришёл в «Зенит», насколько я помню. И уровень чемпионата Испании, где он раньше был, не сравнить с уровнем РПЛ. Если бы Малком играл на чемпионате мира в составе сборной Бразилии, проявил там себя, о нём можно было бы говорить как о звезде.
В этом случае «ПСЖ» мог бы купить Малкома. Но это уже финансовая кухня, её никто не знает. Хотя у «ПСЖ» в атаке такая тройка — Месси, Неймар, Мбаппе. Я даже не знаю, где бы там Малком играл. Все позиции заняты. Наверное, бразилец сам не захотел в «ПСЖ» ехать, чтобы сидеть на «банке». Здесь он хоть играет, а там как он будет со звёздами бороться?» — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».
- 31 января 2023
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