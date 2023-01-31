Радимов: будет большая коалиция команд, которые выступят против игр со сборной России

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах возвращения сборной России по футболу к участию в международных соревнованиях. Ранее представители Российского футбольного союза (РФС) провели встречу с коллегами из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Если вкратце разобраться, то МОК – это больше индивидуальные виды спорта, где спортсмены могут индивидуально представлять страну без флага и гимна. Мне кажется, в командных видах спорта вернуться будет гораздо тяжелее по одной простой причине. Мы можем договориться с МОК, они наверняка будут лояльно относиться, наладить отношения с УЕФА и ФИФА. Но, как мне кажется, будет существовать какая-то коалиция, которая будет против игр со сборной России. То же самое произошло во время отборочных матчей к чемпионату мира в Катаре. Здесь может произойти нечто подобное. И тогда УЕФА и ФИФА чью строну будут принимать, когда будет большая коалиция команд, которые отказываются с нами играть?
Чемпионат Европы точно пропустим. Следующий чемпионат мира, который будет проводиться в США и Канаде, – ну давайте будем объективными, маловероятно, что США постараются нас туда допустить», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
- 31 января 2023
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