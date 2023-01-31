Оздоев забил гол в матче чемпионата Турции с «Бешикташем»

Российский полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев отметился забитым голом в матче 22-го тура чемпионата Турции с «Бешикташем».

Матч проходит на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Главный арбитр встречи Али Шансалан дал стартовый свисток в 20:00 мск. На 33-й минуте Дженк Тосун вывел «Бешикташ» вперёд, а на 49-й минуте Магомед Оздоев сравнял счёт после передачи Фабио Борини.

Гол стал для Магомеда Оздоева третьим в сезоне. Футболист провёл за «Фатих Карагюмрюк» 19 матчей в турецкой Суперлиге, в которых отметился не только забитыми голами, но и тремя результативными передачами.

«Бешикташ» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Турции, а «Фатих Карагюмрюк» находится на 11-м месте.