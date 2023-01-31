Каряка отреагировал на переход аргентинца Гарре в «Крылья Советов»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о подписании аргентинского нападающего Бенхамина Гарре самарским клубом.
«Раз «Крылья» купили Гарре, то думаю, что селекционная группа хорошо его изучила. Я сам его не видел, поэтому мне трудно дать какую-то оценку этому игроку. Да, у него хороший послужной список в карьере в свои 22 года. Не знаю, едет ли Бенхамин в Самару просто заработать денег или это агентская игра.
Он вызывался играть за молодёжную национальную команду Аргентины, но вы сами знаете, что многих футболистов из Латинской Америки заигрывают за сборную, чтобы в дальнейшем трудоустраивать. Думаю, раз Гарре вызывали играть за Аргентину, то определённые качества он имеет. Выводы делать пока рано, надо будет смотреть, как он сможет проявить себя в Самаре», – цитирует Каряку Metaratings.
- 31 января 2023
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