Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каряка отреагировал на переход аргентинца Гарре в «Крылья Советов»

Каряка отреагировал на переход аргентинца Гарре в «Крылья Советов»
Комментарии

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о подписании аргентинского нападающего Бенхамина Гарре самарским клубом.

«Раз «Крылья» купили Гарре, то думаю, что селекционная группа хорошо его изучила. Я сам его не видел, поэтому мне трудно дать какую-то оценку этому игроку. Да, у него хороший послужной список в карьере в свои 22 года. Не знаю, едет ли Бенхамин в Самару просто заработать денег или это агентская игра.

Он вызывался играть за молодёжную национальную команду Аргентины, но вы сами знаете, что многих футболистов из Латинской Америки заигрывают за сборную, чтобы в дальнейшем трудоустраивать. Думаю, раз Гарре вызывали играть за Аргентину, то определённые качества он имеет. Выводы делать пока рано, надо будет смотреть, как он сможет проявить себя в Самаре», – цитирует Каряку Metaratings.

Новость по теме
Писарский: «Зенит» предлагал перейти к ним, но меня тянуло в «Крылья Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023