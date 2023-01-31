FA начала расследование в отношении Мудрика из-за песни, которую посчитали расистской

Футбольная ассоциация Англии открыла дисциплинарное дело в отношении нападающего «Челси» Михаила Мудрика. Об этом сообщает The Athletic.

В июле прошлого года Мудрик выложил в TikTok видео, где он читает фристайл-рэп американского исполнителя Lil Baby, вышедший в 2017 году. В треке упоминается слово «ниггер». Видео, набравшее более 200 тысяч просмотров, было удалено. Михаил Мудрик принёс извинения через своего представителя.

22-летний Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года за € 70+30 млн. Он успел сыграть 35 минут в матче с «Ливерпулем» (0:0).

Лондонский «Челси» располагается на десятой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Команда набрала 29 очков в 20 матчах сезона.