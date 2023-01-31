Украинский защитник «Шахтёра» Кривцов перешёл в «Интер Майами»

Защитник «Шахтёра» Сергей Кривцов продолжит карьеру в «Интер Майами», сообщает пресс-служба донецкого клуба. Контракт 31-летнего украинского футболиста с клубом МЛС рассчитан до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Переход в новую команду – это часть жизни каждого футболиста. Но сегодня мы выражаем уважение к великой легенде, которая почти 13 лет назад вместе со Степаненко приехала сюда. Это действительно большой момент для болельщиков «Шахтёра», для самого Сергея, для всех ребят, долгое время игравших с Кривцовым. Я хочу высказать Сергею большой респект – он был неотъемлемой частью больших успехов «Шахтёра» за эти 13 лет. От себя как тренера, болельщиков и партнёров по команде спасибо за всё, что он сделал для «Шахтёра». Хочу пожелать лучших успехов в новом клубе», — отметил главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич.

Кривцов выступал за донецкий клуб с 2010 года. Всего за «Шахтёр» центральный защитник сыграл 218 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В составе «горняков» Кривцов стал восьмикратным чемпионом Украины (2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2020) и семикратным обладателем Кубка страны (2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 и 2019).