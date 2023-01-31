Шишкин не видит ничего удивительного в назначении Тедеско главным тренером сборной Бельгии
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Бывший футболист сборной России Роман Шишкин прокомментировал возможное назначение экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско на должность главного тренера сборной Бельгии.
«Зачем Тедеско нужен сборной Бельгии — это нужно спрашивать у бельгийской федерации футбола. Тренер на слуху: тренировал известные команды — в том числе московский «Спартак». Если нуждаются в его услугах, значит, к нему есть доверие. Ничего удивительного. Хочется пожелать ему удачи», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее сообщалось, что контракт специалиста со сборной Бельгии будет рассчитан до окончания чемпионата мира 2026 года. На ЧМ-2022 Бельгия не вышла из группы с Марокко, Хорватией и Канадой.
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