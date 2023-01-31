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ПСВ арендовал хавбека дортмундской «Боруссии» Торгана Азара

ПСВ арендовал хавбека дортмундской «Боруссии» Торгана Азара
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар перешёл в ПСВ на правах аренды, сообщается на официальном сайте нидерландского клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023.

«Это прекрасный клуб. ПСВ — претендент на победу в чемпионате Нидерландов, клуб выступает в Кубке страны и продолжает играть в еврокубках. Я с нетерпением жду возможности поучаствовать в этих больших матчах», — отметил Азар.

Напомним, Азар выступает за дортмундскую «Боруссию» с 2019 года. В нынешнем сезоне 29-летний бельгийский футболист принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. С 2013 года Азар вызывается в национальную команду Бельгии.

ПСВ в 19 матчах набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

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