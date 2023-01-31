Форвард «Оренбурга» Воробьёв прокомментировал поражение в матче со «Славией»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв объяснил причины поражения в товарищеском матче с болгарской «Славией» (1:2).

«Мы сегодня проиграли, хотя должны были играть более хладнокровно в решающей стадии. Где-то не хватало последнего точного паса. Конечно, хотелось бы выиграть, но проиграли. Движемся дальше, есть что разбирать и над чем работать.

Что надо изменить? Нужно быстрее катать мяч; считаю, что нужно было делать больше разворотов, чтобы они (соперники) больше бегали и появлялись свободные зоны. А так — один раз развернулись и упирались в бровку. Надо было развернуть два-три-четыре раза, и зоны были бы больше, они бы не успевали. Но это так, лично моё мнение», — приводит слова Воробьёва сайт «Оренбурга».