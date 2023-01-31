Экс-игрок «Зенита» Халк сбросил почти 6 кг за матч в Бразилии
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Полузащитник «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за «Зенит», сбросил почти 6 кг веса за один матч, сообщает пресс-служба клуба.
В матче Лиги Минейро сезона 2023 года «Атлетико Минейро» обыграл «Томбенсе» со счётом 2:1. Халк забил решающий гол в концовке игры. До начала встречи бразильский футболист весил 97,6 кг. Взвешивание после встречи показало, что Халк весит 91,9 кг.
Напомним, Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года. В нынешнем сезоне Лиги Минейро 36-летний футболист принял участие в двух матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. С 2012 по 2016 год бразильский футболист защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». С 2009 года Халк вызывается в сборную Бразилии.
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