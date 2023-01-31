«Борнмут» заключил контракт с защитником сборной Украины Забарным

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный перешёл в «Борнмут», сообщается на официальном сайте английского клуба. Контракт 20-летнего футболиста с командой рассчитан на пять с половиной лет.



«Мы очень рады принять Илью в команду. Несмотря на то что Илье всего 20 лет, он уже играл на самом высоком уровне в клубе и сборной. Он зарекомендовал себя как один из самых востребованных молодых защитников в мире. Мы очень надеемся, что Илья продолжит своё профессиональное развитие в нашей команде», — отметил исполнительный директор «Борнмута» Нил Блейк.

Забарный – воспитанник киевского «Динамо». В текущем сезоне он провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.