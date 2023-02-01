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Жоржиньо: Артета оказал большое влияние на мой переход в «Арсенал»

Жоржиньо: Артета оказал большое влияние на мой переход в «Арсенал»
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Полузащитник Жоржиньо поделился впечатлениями от перехода в лондонский «Арсенал».

«Я знаю, что Артета несколько раз пытался заполучить меня раньше, и этого не произошло по разным причинам, а не из-за моего нежелания. Конечно, он оказал большое влияние на этот переход.

Я крайне взволнован этим вызовом и просто не могу дождаться момента, когда выйду на поле. Всё произошло очень быстро. Я был немного удивлён, но воспользовался возможностью принять этот удивительный вызов. Это потрясающий клуб, и я счастлив быть здесь», — приводит слова Жоржиньо пресс-служба «Арсенала».

Жоржиньо перешёл в «Арсенал» из «Челси». Сумма трансфера составила около € 13,5 млн. Футболист будет выступать за новый клуб под 20-м номером.

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