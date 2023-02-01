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«Барселона» близка к подписанию защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Араухо

«Барселона» близка к подписанию защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Араухо
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Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиан Араухо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

По информации источника, стороны достигли соглашения. Теперь «Барселона» ожидает одобрения трансфера со стороны МЛС.

Напомним, Араухо выступает за основную команду «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2019 года. В сезоне 2022 года 21-летний футболист принял участие в 31 матче МЛС, забил один гол и отдал пять результативных передач. С 2021 года Араухо вызывается в национальную команду Мексики.

«Барселона» в 18 матчах набрала 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. В тройку лидеров также входят «Реал» (42) и «Реал Сосьедад» (39).

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