Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Арсенале» прокомментировали подписание контракта с Жоржиньо

В «Арсенале» прокомментировали подписание контракта с Жоржиньо
Комментарии

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду прокомментировал переход итальянского полузащитника Жоржиньо, ранее выступавшего за «Челси».

«Это игрок, который соответствует нашему стилю игры, и он присоединяется к нам в очень удачный момент, когда может внести свой вклад на ключевой позиции, чтобы помочь нам сохранить темп. Мы приветствуем Жоржиньо в «Арсенале», — приводит слова Эду официальный сайт «Арсенала».

Жоржиньо перешёл в «Арсенал» из «Челси». Сумма трансфера составила около € 13,5 млн. Футболист будет выступать за новый клуб под 20-м номером. «Арсенал» уже начал продавать футболки с его фамилией. Жоржиньо выигрывал ЛЧ-2021 в составе «Челси», а также побеждал на Евро-2021 со сборной Италии.

«Челси» выбил себе чемпиона мира, но надо всё успеть! Минуты до закрытия «окна»! LIVE «Челси» выбил себе чемпиона мира, но надо всё успеть! Минуты до закрытия «окна»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023