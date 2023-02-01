В «Арсенале» прокомментировали подписание контракта с Жоржиньо

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду прокомментировал переход итальянского полузащитника Жоржиньо, ранее выступавшего за «Челси».

«Это игрок, который соответствует нашему стилю игры, и он присоединяется к нам в очень удачный момент, когда может внести свой вклад на ключевой позиции, чтобы помочь нам сохранить темп. Мы приветствуем Жоржиньо в «Арсенале», — приводит слова Эду официальный сайт «Арсенала».

Жоржиньо перешёл в «Арсенал» из «Челси». Сумма трансфера составила около € 13,5 млн. Футболист будет выступать за новый клуб под 20-м номером. «Арсенал» уже начал продавать футболки с его фамилией. Жоржиньо выигрывал ЛЧ-2021 в составе «Челси», а также побеждал на Евро-2021 со сборной Италии.