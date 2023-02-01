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«Унион» одержал победу в матче с «Вольфсбургом» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

«Унион» одержал победу в матче с «Вольфсбургом» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии
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В матче 1/8 финала Кубка Германии сезона-2022/2023 «Унион» принимал «Вольфсбург». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На пятой минуте встречи счёт открыл нападающий «Вольфсбурга» Джан-Лука Вальдшмидт. На 12-й минуте защитник «Униона» Робин Кнохе сравнял счёт. На 79-й минуте форвард Кевин Бехренс вывел берлинскую команду вперёд и установил итоговый счёт. На 87-й минуте полузащитник «Униона» Нико Гисельман получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Таким образом, «Унион» вышел в четвертьфинал Кубка Германии, а «Вольфсбург» завершил выступление в турнире. Действующим обладателем Кубка Германии является «РБ Лейпциг».

Кубок Германии. 1/8 финала
31 января 2023, вторник. 22:45 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Вальдшмидт – 5'   1:1 Кнохе – 12'   2:1 Бехренс – 79'
Удаления: Гисельман – 87' / нет
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