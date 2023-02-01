«Унион» одержал победу в матче с «Вольфсбургом» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии сезона-2022/2023 «Унион» принимал «Вольфсбург». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На пятой минуте встречи счёт открыл нападающий «Вольфсбурга» Джан-Лука Вальдшмидт. На 12-й минуте защитник «Униона» Робин Кнохе сравнял счёт. На 79-й минуте форвард Кевин Бехренс вывел берлинскую команду вперёд и установил итоговый счёт. На 87-й минуте полузащитник «Униона» Нико Гисельман получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.



Таким образом, «Унион» вышел в четвертьфинал Кубка Германии, а «Вольфсбург» завершил выступление в турнире. Действующим обладателем Кубка Германии является «РБ Лейпциг».