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«Интер» одолел «Аталанту» и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Интер» одолел «Аталанту» и вышел в полуфинал Кубка Италии
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В матче 1/4 финала Кубка Италии сезона-2022/2023 миланский «Интер» принимал «Аталанту» из Бергамо. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте встречи забил защитник «Интера» Маттео Дармиан. Результативную передачу отдал нападающий миланского клуба Лаутаро Мартинес.

Таким образом, миланский «Интер» вышел в полуфинал нынешнего розыгрыша Кубка Италии, а «Аталанта» завершила выступление в турнире. В 1/2 финала Кубка страны миланский клуб сыграет с победителем противостояния «Лацио» — «Ювентус». Эти клубы проведут очный матч завтра, 2 февраля. Напомним, «Интер» является действующим обладателем трофея.

Кубок Италии. 1/4 финала
31 января 2023, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Дармиан – 57'
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