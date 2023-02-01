«Ньюкасл» вышел в финал Кубка английской лиги, обыграв «Саутгемптон»

В матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Дублем в составе хозяев отметился полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Шон Лонгстафф, забивший голы на 5-й и 21-й минутах встречи. На 29-й минуте единственный гол за «Саутгемптон» забил нападающий Че Адамс. На 82-й минуте встречи полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс получил прямую красную карточку и был удалён с поля.

В первом матче команд победу также одержал «Ньюкасл» (1:0). Таким образом, «Ньюкасл» вышел в финал Кубка английской лиги, в котором встретится с победителем противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест».