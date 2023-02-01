Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» вышел в финал Кубка английской лиги, обыграв «Саутгемптон»

«Ньюкасл» вышел в финал Кубка английской лиги, обыграв «Саутгемптон»
Комментарии

В матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Дублем в составе хозяев отметился полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Шон Лонгстафф, забивший голы на 5-й и 21-й минутах встречи. На 29-й минуте единственный гол за «Саутгемптон» забил нападающий Че Адамс. На 82-й минуте встречи полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс получил прямую красную карточку и был удалён с поля.

В первом матче команд победу также одержал «Ньюкасл» (1:0). Таким образом, «Ньюкасл» вышел в финал Кубка английской лиги, в котором встретится с победителем противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест».

Англия - Кубок лиги. 1/2 финала. 2-й матч
31 января 2023, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Лонгстафф – 5'   2:0 Лонгстафф – 21'   2:1 Адамс – 29'
Удаления: Гимарайнс – 82' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023