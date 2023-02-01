«Челси» достиг договорённости с «Бенфикой» по трансферу Энцо Фернандеса

«Челси» близок к подписанию полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.



Лондонский клуб достиг договорённости с «Бенфикой» о трансфере 22-летнего аргентинца, сообщает журналист Фабрицио Романо. Клубы стремятся оформить документы до закрытия трансферного окна.



Ранее сообщалось, что лондонцы готовы предложить за игрока более € 130,5 млн.



Энцо Фернандес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он забил четыре гола и сделал семь результативных передач в 29 встречах за команду во всех соревнованиях.



«Челси» располагается на десятом месте турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера одержали 8 побед и набрали 29 очков. Следующий матч у лондонская команда сыграет с «Фулхэмом» 3 февраля дома.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: