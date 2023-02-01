Бельерин покинул «Барселону» спустя 5 месяцев после возвращения и перешёл в «Спортинг»
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Испанский защитник Эктор Бельерин покинул «Барселону» спустя пять месяцев после возвращения в клуб.
27-летний футболист перешёл в «Спортинг». Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления ещё на 2 года, сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.
Бельерин — воспитанник «Барселоны». Он покинул клуб в 2011 году, перейдя в лондонский «Арсенал». Спустя 11 лет испанец вернулся в команду, подписав контракт на сезон. В семи матчах нынешнего сезона Бельерин провёл на поле 494 минуты, не отметившись результативными действиями.
В нынешнем сезоне чемпионата Португалии «Спортинг» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 32 очка в 16 матчах.
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