«Тоттенхэм» объявил о переходе Педро Порро из «Спортинга»

23-летний защитник Педро Порро перешёл в «Тоттенхэм», сообщает пресс-служба клуба. Футболист будет выступать под 23-м номером.



Ранее инсайдеры сообщали, что сумма сделки составляет € 45 млн и будет уплачена двумя или тремя частями.



Контракт Порро с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет.



Педро Порро в текущем сезоне провёл 25 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал девять результативных передач.



В 2019 году Порро был выкуплен «Манчестер Сити» у «Жироны», фтуболист покинул состав «горожан» в июле прошлого года, перебравшись в Португалию. В «Спортинге» защитник выступал с лета 2022 года.



«Тоттенхэм» после 21 тура чемпионата Англии располагается на пятой позиции, имея в активе 36 очков. Лидирует в АПЛ «Арсенал», набравший 50 очков в 19 встречах.