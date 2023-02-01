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«Тоттенхэм» объявил о переходе Педро Порро из «Спортинга»

«Тоттенхэм» объявил о переходе Педро Порро из «Спортинга»
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23-летний защитник Педро Порро перешёл в «Тоттенхэм», сообщает пресс-служба клуба. Футболист будет выступать под 23-м номером.

Ранее инсайдеры сообщали, что сумма сделки составляет € 45 млн и будет уплачена двумя или тремя частями.

Контракт Порро с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет.

Педро Порро в текущем сезоне провёл 25 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал девять результативных передач.

В 2019 году Порро был выкуплен «Манчестер Сити» у «Жироны», фтуболист покинул состав «горожан» в июле прошлого года, перебравшись в Португалию. В «Спортинге» защитник выступал с лета 2022 года.

«Тоттенхэм» после 21 тура чемпионата Англии располагается на пятой позиции, имея в активе 36 очков. Лидирует в АПЛ «Арсенал», набравший 50 очков в 19 встречах.

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