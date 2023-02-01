Джонджо Шелви перешёл в «Ноттингем» из «Ньюкасла»

«Ноттингем Форест» объявил о подписании контракта с полузащитником Джонджо Шелви из «Ньюкасла».
Футболист подписал контракт с командой на два с половиной года.
«Приятно быть здесь. Как только я узнал, что «Ноттингем» заинтересован, это сразу привлекло моё внимание, и я просто не мог дождаться, чтобы попасть сюда.
Это фантастический футбольный клуб с такой богатой историей, и я действительно с нетерпением жду начала.
Моя главная цель сразу — бороться за свое место в команде и остаться там. Это будет непросто, потому что конкуренция за места очень высока, но я действительно жду этого вызова, и конкуренция может только помочь команде двигаться вперед", — приводит слова Шелви официальный сайт «Ноттингема».
Шелви перешёл в «Ньюкасл» в январе 2016 года, сыграв неотъемлемую роль в возвращении «сорок» в Премьер-лигу в сезоне 2016/17.
Халк сбросил 6 кг веса за матч:
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