Фабрицио Романо: «ПСЖ» и «Челси» не успели оформить аренду Зиеша до дедлайна

«ПСЖ» и «Челси» столкнулись с проблемами при оформлении аренды полузащитника лондонского клуба Хакима Зиеша, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
«Большая проблема по сделке Хакима Зиеша. „ПСЖ“ и „Челси“ подписали бумаги, но не успели вовремя отправить их на регистрацию. В настоящий момент контракты не подтверждены, клубы пытаются найти решение», — написал Романо в своих социальных сетях.
Напомним, ранее сообщалось, что игрок успешно прошёл медосмотр. Зиеш должен был перейти в «ПСЖ» на правах аренды без права выкупа.
Напомним, Зиеш выступал за лондонцев с 2020 года. В нынешнем сезоне марокканский футболист принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и отметился одной результативной передачей. С 2015 года Зиеш вызывается в национальную команду Марокко.
«ПСЖ» после 20 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 48 очков.
- 1 февраля 2023
-
02:31
-
02:22
-
02:22
-
02:11
-
01:59
-
01:42
-
01:41
-
01:31
-
01:30
-
01:23
-
01:02
-
00:56
-
00:55
-
00:45
-
00:43
-
00:30
-
00:25
-
00:09
- 31 января 2023
-
23:53
-
23:49
-
23:41
-
23:26
-
23:17
-
23:09
-
23:02
-
23:00
-
22:52
-
22:45
-
22:37
-
22:36
-
22:26
-
22:20
-
22:07
-
22:01
-
21:58