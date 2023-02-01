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Фабрицио Романо: «ПСЖ» и «Челси» не успели оформить аренду Зиеша до дедлайна

Фабрицио Романо: «ПСЖ» и «Челси» не успели оформить аренду Зиеша до дедлайна
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«ПСЖ» и «Челси» столкнулись с проблемами при оформлении аренды полузащитника лондонского клуба Хакима Зиеша, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

«Большая проблема по сделке Хакима Зиеша. „ПСЖ“ и „Челси“ подписали бумаги, но не успели вовремя отправить их на регистрацию. В настоящий момент контракты не подтверждены, клубы пытаются найти решение», — написал Романо в своих социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок успешно прошёл медосмотр. Зиеш должен был перейти в «ПСЖ» на правах аренды без права выкупа.

Напомним, Зиеш выступал за лондонцев с 2020 года. В нынешнем сезоне марокканский футболист принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и отметился одной результативной передачей. С 2015 года Зиеш вызывается в национальную команду Марокко.

«ПСЖ» после 20 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 48 очков.

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