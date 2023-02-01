«Ноттингем» объявил об аренде Кейлора Наваса до конца сезона
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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас перешёл в «Ноттингем Форест», сообщает официальный сайт английского клуба.
Вратарь будет выступать за английский клуб на правах аренды до конца сезона.
Навас впервые появился на поле в нынешнем сезоне в матчах за «ПСЖ» 6 января, отыграв полную встречу Кубка Франции. 23 января Навас вновь вышел в игре Кубка страны, и эти два матча стали для него единственными в текущей кампании. Контракт между сторонами истекает летом 2024 года (данные Transfermarkt).
Кейлор Навас перешёл в «ПСЖ» летом 2019 года. Ранее коста-риканский голкипер выступал за мадридский «Реал» и «Леванте».
«Ноттингем» занимает 13 место в турнирной таблице текущего розыгрыша АПЛ.
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