«Барселона» хотела арендовать Бернарду Силву, но «Сити» не отпустил игрока

«Манчестер Сити» не отпустил полузащитника Бернарду Силву в «Барселону».



В последний день зимнего трансферного окна каталонский клуб пытался подписать 28-летнего футболиста сборной Португалии.



Речь шла об аренде с правом выкупа, но «Сити» ответил отказом, сообщает AS.



Силва – давняя трансферная цель президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты, и сам футболист склоняется к переходу в клуб, однако сделка на таких условиях не устроила руководство «Сити».



«Манчестер Сити» был готов отпустить игрока прошлым летом, но «Барселона» не сделала предложения, которое устроило бы клуб АПЛ.



По окончании сезона «Барселона» намерена арендовать полузащитника с обязательством выкупа.



Бернарду Силва забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 19 матчах АПЛ в этом сезоне.

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