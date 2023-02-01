«Саутгемптон» совершил рекордный трансфер в истории клуба

Ганский нападающий Камалдин Сулемана перешёл в «Саутгемптон» из «Ренна», сообщает официальный сайт английского клуба.



Сумма сделки составила € 25 млн, что стало рекордным трансфером в истории английского клуба.



Контракт ганского форварда с «Саутгемптоном» будет рассчитан до 2027 года при условии получения разрешения на работу и международного допуска.



Сулемана стал четвёртым новичком команды в зимнее трансферное окно.



В составе «Ренна» в нынешнем сезоне Сулемана принял участие в 20 встречах во всех турнирах, забив один гол и дважды отдав голевые передачи.

Сулемана перешёл в «Ренн» в 2021 году, причём тогда также был установлен рекорд — Сулемана перебрался во французский чемпионат из датского «Норшелланна» за € 20 млн, что стало рекордом для датского футбола.



С октября 2020 года Сулемана выступает в сборной Ганы.