Решение по трансферу Араухо из «Лос-Анджелес Гэлакси» в «Барселону» будет зависеть от МЛС

Решение о том, состоялся ли трансфер Хулиана Араухо из «Лос-Анджелес Гэлакси» в «Барселону» будет официально принято в среду, 1 февраля утром, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Как сообщает источник, сделка была оформлена через несколько секунд после дедлайна и решение будет зависеть от руководства MLS.
При этом стороны полностью согласовали условия перехода. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года.
Напомним, Араухо выступает за основную команду «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2019 года. В сезоне 2022 года 21-летний футболист принял участие в 31 матче МЛС, забил один гол и отдал пять результативных передач. С 2021 года Араухо вызывается в национальную команду Мексики.
«Барселона» в 18 матчах набрала 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. В тройку лидеров также входят «Реал» (42) и «Реал Сосьедад» (39).
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