Индзаги отреагировал на исключение Шкриньяра из состава «Интера»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ситуацию с защитником Миланом Шкриньяром.



27-летний словак не попал в заявку на матч четвертьфинала Кубка Италии с «Аталантой» (1:0). Затем стало известно, что футболист не покинет стан миланцев в январе, однако перейдёт в «ПСЖ» по окончании сезона-2022/2023 в качестве свободного агента.



«Я принял решение временно исключить Шкриньяра из состава, но у нас с ним не имеются какие-либо проблемы. Он остаётся игроком «Интера» до 30 июня, будет отдавать все силы на тренировочных занятиях, так как он профессионал. Примет ли ли он участие в следующих играх? Я буду решать непосредственно в преддверии матча в зависимости от ситуации», – сказал специалист в интервью Sportmediaset.

Милан выступает за «Интер» с 2017 года. Словак сыграл 242 встречи за «нерадзурри», отметившись 11 забитыми мячами и пятью ассистами.



«Интер» и «Бетис» сыграли вничью в товарищеском матче. Видеоролик: