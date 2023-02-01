В «Барселоне» выражают недовольство правилами Примеры

В «Барселоне» недовольны относительно требований, которые предъявляются Ла Лигой.
Из-за регламента, принятого в испанском футболе, каталонцы существенно ограничены на трансферном рынке и имеют огромные сложности с регистрацией новых футболистов. По информации Cadena SER, в стане сине-гранатовых считают, что правила Примеры не имеют практической ценности и действуют лишь для того, чтобы усложнять командам жизнь.
Несмотря на то, что наставник «Барселоны» Хави не раз заявлял о вероятном усилении команды в зимнее трансферное окно, команда так и не приобрела ни одного игрока в январе 2023 года. При этом каталонцы расстались с Мемфисом Депаем. Голландец ушёл в мадридский «Атлетико».
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:
- 1 февраля 2023
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