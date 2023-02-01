Андре Айю может вернуться в АПЛ

Известного нападающего сборной Ганы Андре Айю предложили двум командам из чемпионата Англии.

33-летний игрок пребывает в статусе свободного агента после расторжения соглашения с катарским клубом «Аль-Садд». По информации Sky Sports, агенты бывшего футболиста «Вест Хэма» и «Суонси» намереваются вновь найти работу своему подопечному на Туманном Альбионе. Услуги Андре уже были предложены «Эвертону» и «Ноттингем Форест», однако «лесники» маловероятно, что вступят в переговорный процесс, так как считают свой составна 100 % укомплектованным.



Андре Айю провёл cуммарно 89 матчей в английской Премьер-лиге. На его счету 21 точных ударов и 12 результативных пасов. Айю принимал участие на ЧМ-2022 в составе своей национальной команды.

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