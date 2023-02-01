Исторический переход Энцо в «Челси», неудачный матч Овечкина. Главное к утру

«Челси» приобрёл Энцо Фернандеса у «Бенфики» за € 121 млн, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел отличиться в матче с «Коламбус Блю Джекетс», украинского хавбека лондонского «Челси» Михаила Мудрика обвинили в расизме. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».