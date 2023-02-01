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Исторический переход Энцо в «Челси», неудачный матч Овечкина. Главное к утру

Исторический переход Энцо в «Челси», неудачный матч Овечкина. Главное к утру
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«Челси» приобрёл Энцо Фернандеса у «Бенфики» за € 121 млн, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел отличиться в матче с «Коламбус Блю Джекетс», украинского хавбека лондонского «Челси» Михаила Мудрика обвинили в расизме. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» стал рекордным в истории английского футбола.
  2. Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Коламбус», у Овечкина — «-1».
  3. FA начала расследование в отношении Мудрика из-за песни, которую посчитали расистской.
  4. HLN: Тедеско возглавил сборную Бельгии.
  5. Великобритания передаст € 2,6 млрд от продажи «Челси» Абрамовичем на нужды Украины.
  6. Жена Дани Алвеса подала на развод.
  7. «Динамо» уступило «Трактору» и потерпело третье поражение в последних четырёх матчах.
  8. ЦСКА объявил об уходе Адольфо Гайча в «Верону» на правах аренды.
  9. Трипл-дабл Леброна Джеймса принёс «Лейкерс» победу над «Нью-Йорком».
  10. «Интер» одолел «Аталанту» и вышел в полуфинал Кубка Италии.
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