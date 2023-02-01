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Переход Энцо Фернандеса в «Челси» попал в топ-6 самых дорогих трансферов в истории футбола

Переход Энцо Фернандеса в «Челси» попал в топ-6 самых дорогих трансферов в истории футбола
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Переход аргентинского хавбека Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» стал шестым, самым дорогим трансфером в истории футбола. Лондонцы заплатили за 22-летнего игрока € 121 млн.

Пятёрка самых дорогих переходов в истории футбола выглядит следующим образом:

1. Неймар — из «Барселоны» в «ПСЖ» — € 222 млн.

2. Килиан Мбаппе — из «Монако» в «ПСЖ» — € 180 млн.

3. Усман Дембеле — из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» — € 140 млн.

4. Филиппе Коутинью — из «Ливерпуля» в «Барселону» — € 135 млн.

5. Жоау Феликс — из «Бенфики» в «Атлетико» — € 127,2 млн.

Трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» стал также рекордной покупкой в истории английского футбола. До этого рекорд принадлежал трансферу хавбека Джека Грилиша, за которого «Манчестер Сити» в своё время заплатил «Астон Вилле» около € 100 млн.

У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:

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