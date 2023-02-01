Адебайор: Павлюченко в Англии запомнился мне как слегка застенчивый парень

Бывший нападающий лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор рассказал о совместной игре в составе «шпор» с российским форвардом Романом Павлюченко.
«В полной мере оценить конкуренцию с Павлюченко не удалось, так как мы не долго были в клубе вместе – через полгода после моего прихода Роман покинул «Тоттенхэм». Павлюченко запомнился мне как слегка застенчивый, но очень приятный парень. Он был сконцентрирован на тренировках, как и я. Каждый из нас просто развивал свою карьеру, мы мало общались», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.
Напомним, Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год, Адебайор — с 2011 по 2015 год.
Полное интервью с Эммануэлем Адебайором читайте на «Чемпионате»:
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