Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адебайор: Павлюченко в Англии запомнился мне как слегка застенчивый парень

Адебайор: Павлюченко в Англии запомнился мне как слегка застенчивый парень
Комментарии

Бывший нападающий лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор рассказал о совместной игре в составе «шпор» с российским форвардом Романом Павлюченко.

«В полной мере оценить конкуренцию с Павлюченко не удалось, так как мы не долго были в клубе вместе – через полгода после моего прихода Роман покинул «Тоттенхэм». Павлюченко запомнился мне как слегка застенчивый, но очень приятный парень. Он был сконцентрирован на тренировках, как и я. Каждый из нас просто развивал свою карьеру, мы мало общались», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Напомним, Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год, Адебайор — с 2011 по 2015 год.

Полное интервью с Эммануэлем Адебайором читайте на «Чемпионате»:

«Спартак» хотел взять меня пять лет подряд». Экс-звезда «Арсенала» всё же приедет в Россию «Спартак» хотел взять меня пять лет подряд». Экс-звезда «Арсенала» всё же приедет в Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023